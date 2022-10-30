كلمات بسيطة يقبل الله بها توبتك .. داوم عليها

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الله عز وجل لطيف لما يشاء، وتوبة الإنسان تكون بين توبتين من الرحمن، وهما التوبة السابقة تسمى توبة توفيق والهام، وتوبة لاحقة تسمى توبة القبول.

وأشار “عبد الرازق” كلامه فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن الله ذكر ذلك في القران الكريم، مستشهدا بآية كريمة وردت في سورة التوبة،” ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِي"، ثم تاب عليهم فهذه تسمي توبة القبول والالهام، وقول ليتوبوا في توبة العبد، وقول إنه هو التواب فهذه هي توبة القبول.

فما من تائب إلا وقد ألهمه الله التوبة، فأي تائب إلى الله عليه ان يستبشر بالقبول، لأن التائب عندما يتوب الشيطان يجعله يحس بجفوة ويحس بعدم راحة حتى يرجع العبد عن التوبة ويعود الي الذنب مرة أخري، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن سيدنا آدم في ايه وردة في سورة البقرة،" فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"، وجاء فى القرآن الكريم " رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

ونصح بأنه يجب على العبد عند توبته ان يبشر بالقبول ولا ينظر إلى بعض الجفوة والأحساس بالحزن الذي يسببه الشيطان حتى يعود العبد عن توبته.