عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلمات بسيطة يقبل الله بها توبتك .. داوم عليها

صدى البلد

 قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الله عز وجل لطيف لما يشاء، وتوبة الإنسان تكون بين توبتين من الرحمن، وهما التوبة السابقة تسمى توبة توفيق والهام، وتوبة لاحقة تسمى توبة القبول.

وأشار “عبد الرازق” كلامه فى  فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  إلى أن الله ذكر ذلك في القران الكريم، مستشهدا بآية كريمة وردت في سورة التوبة،” ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِي"، ثم تاب عليهم فهذه تسمي توبة القبول والالهام، وقول ليتوبوا في توبة العبد، وقول إنه هو التواب فهذه هي توبة القبول.

فما من تائب إلا وقد ألهمه الله التوبة، فأي تائب إلى الله عليه ان يستبشر بالقبول، لأن التائب عندما يتوب الشيطان يجعله يحس بجفوة ويحس بعدم راحة حتى يرجع العبد عن التوبة ويعود الي الذنب مرة أخري، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال عن سيدنا آدم في ايه وردة في سورة البقرة،" فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ"، وجاء فى القرآن الكريم " رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

ونصح بأنه يجب على العبد عند توبته ان يبشر بالقبول ولا ينظر إلى بعض الجفوة والأحساس بالحزن الذي يسببه الشيطان حتى يعود العبد عن توبته.

التوبة أدعية التوبة مستجابة كيف اتوب الى الله كيف أتوب بعد الذنب كيف أتوب من الذنب كيف أتوب من الغيبة والنميمة 8علامات تدل على قبول التوبة من الكبائر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

وقف عاريًا في الشارع.. القصة الحقيقية لمواطن أثار غضب الأهالي بالإسماعيلية

بورصة السيارات| تراجع جديد في أسعار أوفر برايس شيري أريزو 5.. تفاصيل

ترشيحاتنا

على طريقة اليخوت.. بنتلي تكشف النقاب عن مولينير ريفييرا الفارهة| صور

برج العقرب حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر: تغيير في نمط حياتك

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تدفع العالم نحو الجوع

مدرب المصري يكشف سر تألق أحمد الشيخ مع إيهاب جلال

سعر عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

وصفة نبوية تُخلصك من الأرق نهائيا وتجعلك تنام بسرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

جميلة وملفتة.. صور جديدة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ