التموين تحذر: منحة الـ2500 جنيه دعم وهمي من موقع ينشر أخبارا كاذبة|فيديوجراف

أكد الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول منح دعم قيمته 2500 جنيه لكل المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الكلام يندرج تحت بند نشر الأخبار الكاذبة، محذرا من الانسياق وراء هذه الأخبار أو المنصات الكاذبة.

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وقال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينشر أخبارا كاذبة باسم وزارة التموين، أو يساعد في انتشار الشائعات التي تستهدف استغلال بيانات المواطنين بشكل غير مشروع.

كان أحد المواقع الإلكترونية انتشر بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والذي ينتحل الشخصية الاعتبارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وينشر شائعات بأن الوزارة قررت منح دعم 2500 جنيه مقابل الحصول على بيانات المستفيد وإرسال الموقع إلى آخرين للحصول على المنحة.

وبمجرد دخول الشخص المستهدف على الموقع الإلكتروني، يطلب منه إدخال بياناته ثم تظهر له هذه الرسالة: "وبعد التحقق، تبين أنك مؤهل للحصول على دعم بقيمة 2500 جنيه... سيكون المبلغ المالي متاحا على الفور بعد اتباع التعليمات أدناه: