عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوبريت جيش الشمس بقصر ثقافة الإسماعيلية

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية

 

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، أوبريت "جيش الشمس"، والذي يقام احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

عودة المياه لمدينة المستقبل فى الإسماعيلية


ويحكى الأوبريت محطات فى تاريخ الجيش المصري وذلك من خلال تقديم صور فنية واستعراضية، توضح كيف تصدي الجيش المصري لأعداء الوطن على مر العصور المختلفة.  

وذلك بمشاركة كل من الفنانين أحمد الشافعي وهاني كمال، وبمشاركة الفرق الاستعراضية المصرية.  

وكانت لجنة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، قد قامت أمس الجمعة بتفقد الاستعدادات الخاصة بإقامة الأوبريت الفني "جيش الشمس "، والذي يقام اليوم على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.  

وتابعت اللجنة البروفات النهائية للعرض الفني والتي استمرت لعدة ساعات.

مدينة المستقبل الاسماعيلية الجيش المصري قصور الثقافة الجيش الثقافة المصري الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

موضوعات متعلقة

أضحية العيد وشروطها .. كيفية توزيعها وحكمها للحاج والمولود والميت

روسيا: تصدير القمح والحبوب والزيوت بالروبل بدلا من الدولار

أركان الحج وواجباته .. اعرف كيفية أداء المناسك

هشام هلال لـ صدى البلد: الحوار الوطني بوابة عبور للجمهورية الجديدة.. و30 يونيو ذكرى عطرة بطلها السيسي.. ولا يوجد سجين رأي في مصر واتحدى من يثبت عكس ذلك.. والمعارضة واخدة حقها كاملا

الذكرى التاسعة لـ ثورة 30 يونيو .. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب ويدعو للتلاحم .. ووزير الأوقاف: نقطة تحول في تاريخ مصر

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

مملكة الأراجوز كاملة العدد على مسرح قصر ثقافة كفر شكر

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

ترشيحاتنا

الصين: أمريكا تمارس الابتزاز النووي.. وتعجل باندلاع المواجهة

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

علي جمعة: يجوز للفلاح الوضوء من القناية طالما أكثر من 200 لتر

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

هدية الرئيس تصل البرلمان.. النواب يناقش زيادة المرتبات والمعاشات 300 جنيه

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ