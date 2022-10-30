أوبريت جيش الشمس بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، أوبريت "جيش الشمس"، والذي يقام احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفرع ثقافة الإسماعيلية.



ويحكى الأوبريت محطات فى تاريخ الجيش المصري وذلك من خلال تقديم صور فنية واستعراضية، توضح كيف تصدي الجيش المصري لأعداء الوطن على مر العصور المختلفة.

وذلك بمشاركة كل من الفنانين أحمد الشافعي وهاني كمال، وبمشاركة الفرق الاستعراضية المصرية.

وكانت لجنة من وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، قد قامت أمس الجمعة بتفقد الاستعدادات الخاصة بإقامة الأوبريت الفني "جيش الشمس "، والذي يقام اليوم على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وتابعت اللجنة البروفات النهائية للعرض الفني والتي استمرت لعدة ساعات.