حقيقة تشوه وجه هيفاء وانفصال جورجينا عن رونالدو.. تغطية خاصة

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية عن ترندات الفن والفنانين وتصدر يسرا وهيفاء وهبي وجورجينا محركات البحث لساعات طويله

عارضة الأزياء الأرجنيتينية جورجينا رودريغز،هي ولاعب الكرة كرستيانو رونالدو يعتبروا من أشهر الثنائيات في العالم، وطبعا بتحرص الكثير من وسائل الإعلام والمجلات العالمية ومواقع التواصل على نشر آخر الأخبار والنشاطات الي بتخصهم وتفاصيل العلاقة الي بتجمعهم.

ورغم ان علاقة الحب الي جمعت بين الثنائي قوية وطويلة امتدت لسنين، وكان نتاجها طفلتين، ده غير تربية جورجينا لأبناء رونالدو، الا ان الزواج لم يتم حتى الان وبتكثر الأقاويل عن سبب تأخر ارتباطهما رسميا، وتدور أغلبها حول رفض والدة رونالدو زواج ابنها من جورجينا.