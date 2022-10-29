تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية الجلسة الأربعين لمجلس المحافظين بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة،وعدد آخر من المحافظين وشارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، مؤكدا أن هناك تنسيقا كبيرا بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذلك اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، وأنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.