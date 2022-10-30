مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة: حالات كثيرة تحتاج زراعة رئة بسبب كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه تم السيطرة على فيروس كورونا في مصر.



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لدينا مشكلة نعاني منها وهي ما تسمى بمتلازمة ما بعد الكورونا، أو المشاكل التي نتجت عن كورونا"، موضحا: "رغم تعافي عدد من الحالات من الإصابة بفيروس كورونا، إلى أنها تعاني من الإصابة بتليف في الرئة".



وأشار: "هناك بعض الحالات التي تحتاج إلى زراعة الرئة نتيجة الفشل الرئوي أو التليف في الرئة، وهذه الحالات ظهرت بشكل كبير بعد جائحة كورونا"، مضيفا: "زراعة الرئة عملية معقدة للغاية وتحتاج إلى 2 متبرع".

فريق طبي



وأوضح: "هناك فريق من الخبراء مدربين بعدد من الدول الأوروبية واليابان في جامعة عين شمس، للبدء في إجراء تلك العمليات الجراحية المعقدة، إلى جانب تجهيز المستشفى والمعامل"، مشيرا: "مكونات الفريق جراحين وأطباء صدر وأطباء تخدير ومعمل وأشعة ومناعة، وجميعهم مصريين".