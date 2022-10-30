الفرق صعب جدا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح طرق التمييز بين الإصابة بكورونا والإنفلونزا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الذي يمكنه التمييز بين الإنفلونزا وكورونا، هو الطبيب المتخصص فقط بالرغم من تشابه الأعراض فيما بينهما.



وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "حالات كورونا قليلة جدا وبسيطة، وتعالج الأدوية التقليدية"، لافتا: "الفرق بين الاثنين على المستوى العالم صعب جدا، لأن كورونا والأنفلونزا أمراض تنفسية معدية قد يؤديا إلى التهاب بالجهاز النفسي".

وأوضح: "حالات الإصابة الشديدة من كورونا تتميز بالتهاب أعلى في الحلق، ومدة الإصابة تطول عن البرد المعتاد، وارتفاع في دراجات الحرارة الجسم، ولتأكيد الإصابة من عدمها يتطلب من الشخص إجراء تحاليل أو اختبار معملي".

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه يجب التعامل مع نزلات البرد أو كورونا بالعزل المنزلي لفترة لحين تحسن الحالة الصحية، منعا لانتشار العدوى للآخرين،