روسيا: مستعدون لاستبدال الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية

أكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساتشيوف، استعداد بلاده لاستبدال الحبوب الأوكرانية بشكل كامل في السوق العالمية.

وحسب "روسيا اليوم"، قال كوساتشيوف "إن روسيا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحصاد الضخم في البلاد، مستعدة لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية".

وأصبح معروفا اليوم أن روسيا علّقت مشاركتها في "صفقة الحبوب" وذلك بعد الهجوم على سيفاستوبول.

ووفقا لنائب رئيس مجلس الاتحاد، "خارج اتفاقيات اسطنبول، تم بالفعل إرسال حوالي 10.5 مليون طن من حبوبنا إلى دول آسيا وإفريقيا".

وأضاف في هذا الجانب: "يمكننا توفير الحبوب والأسمدة بأكثر من ذلك بكثير، وبعضها مجاني، ولكن دول الغرب - العقوبات ضد روسيا - تعمل حقا، فقط ضد الأشخاص الجائعين في العالم".

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد لدى موسكو سبب لتعليق مشاركتها في تنفيذ صفقة الحبوب.

وقال بايدن للصحفيين: "هذا أمر شائن للغاية، وسيؤدي إلى مزيد من الجوع. لا يوجد سبب يدعوهم للتصرف على هذا النحو".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب عبر البحر الأسود. وذلك بعد الهجوم الذي شنته كييف على سيفاستوبول.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر اليوم على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول.