حسام فريد: نستهدف الشراكة مع المستثمرين الأجانب في مبادرة إبدا .. فيديو

قال المهندس حسام فريد، أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "أبدا"، إن تمت الشراكة بينه وبين المبادرة منذ ٥ أشهر بناءا على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية.

واضاف "حسام فريد" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أنه يقوم بصناعة الطرومبات ولديه القابلية في التوسع في صناعتين آخرين منها المحركات الكهربائية المرشدة لاستخدام الطاقة.

وتابع أحد المستفيدين من المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية أنه يتم استهداف الشراكة مع المستثمرين الأجانب لجذبهم.