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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قطاع التخطيط بالري: جميع مخرات السيول جاهزة لموسم الأمطار.. فيديو

مخرات السيول
مخرات السيول

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تبدأ استعداداتها لموسم السيول من شهري يونيو ويوليو بداية من القيام بأعمال صيانة وتطهيرات بجميع مخرات السيول في جميع أنحاء الجمهورية.

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رئيس مدينة القصير يتفقد مخرات السيول والبحيرات الصناعية بالأودية

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الحكومة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار الغزيرة

واضافت "إيمان سيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مخرات السيول يبلغ عددهم ١١٧ مخر علي مستوي كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أنه بيتم التأكد من جاهزية هذه المخرات ولا يكون بها أي إعاقة.

وتابعت الدكتورة إيمان سيد، أن الوزارة تقوم بتأكد علي جاهزية جميع محطات رفع المياة والقيام علي صيانتها بشكل جيد، وايضا يكون هناك جاهزية في المصارف.

موسم الأمطار الحكومة مخرات السيول درجة الإستعداد القصوى وزارة الموارد المائية الأمطار الغزيرة

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