قطاع التخطيط بالري: جميع مخرات السيول جاهزة لموسم الأمطار.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تبدأ استعداداتها لموسم السيول من شهري يونيو ويوليو بداية من القيام بأعمال صيانة وتطهيرات بجميع مخرات السيول في جميع أنحاء الجمهورية.

واضافت "إيمان سيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن مخرات السيول يبلغ عددهم ١١٧ مخر علي مستوي كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أنه بيتم التأكد من جاهزية هذه المخرات ولا يكون بها أي إعاقة.

وتابعت الدكتورة إيمان سيد، أن الوزارة تقوم بتأكد علي جاهزية جميع محطات رفع المياة والقيام علي صيانتها بشكل جيد، وايضا يكون هناك جاهزية في المصارف.