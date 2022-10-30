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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامورجيني فينينو.. قصة السوبر كار الأسطورية | صور

لامبورجيني فينينو
لامبورجيني فينينو

تعتبر لامبورجيني فينينو أحد أهم وأشهر السيارات الخارقة في العالم، وتعتبر من السيارات النادرة، حيث تم إنتاج 14 نسخ منها، 5 بتصميم كوبيه، و 9 نسخ مكشوفة في عام 2013 بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء الشركة الإيطالية.

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لامبورجيني فينينو

خصصت لامورجيني أولى نسخ الكوبيه للاختبارات والثانية احتفظت بها الشركة، بينما عُرضت النسخ الثلاث الآخرى للبيع بنظام الحجز المسبق.

 

بلغ سعرها الرسمي في ذلك الوقت 4 مليون دولار تقريباً، ولكن بسبب شهرتها العالمية الواسعة، احتفظت السيارة بقيمتها وارتفع سعرها الى ما يقارب 9 مليون و 330 ألف دولار في عام 2021

لامبورجيني فينينو

تعتمد السيارة لامبورجيني فينينو على محرك V12 بسعة 6500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 750 حصانا، ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع ISR يتألف من سبع سرعات و خمس وضعيات قيادة.

لامبورجيني فينينو

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني فينينو نحو 355 كيلومتر في الساعة، بقدرة على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية للنسخة الكوبيه بينما تتسارع النسخة المكشوفة في 2.9 ثانية، بسعة خزان الوقود 90 لتر.

 

تتميز السيارة لامبورجيني فينينو بتصميم رياضي أنيق يشبه سيارات لامبورجيني هوركان وسيان، مستوحى من سيارات السباقات السريعة، وهيكل خارجي أحادي مصنوع بالكامل من ألياف الكربون خفيف الوزن.

لامبورجيني فينينو

تتميز لامبورجيني فينينو بمعدل ثبات وديناميكية عالية بفضل رشاقتها وخفة وزنها، حيث تعمل مقدمة السيارة المنخفضة والمدببة كجناح هواء أمامي يساعد في تدفق تيار الهواء أثناء القيادة عبر فتحات تهوية للمحرك، وتم تزيين المقدمة بمصابيح على شكل حرف المميز للشركة الإيطالية.

لامبورجيني فينينو

حصلت لامبورجيني فينينو على تصميم خلفي رائع، حيث جاءت بعادم رياضي رباعي، وتم تزويدها بجنوط رياضية بقياس 22 بوصة في الأمام و 23 بوصة في الخلف، ومشتت الهواء الخلفي، وجناح الهواء الأيرود يناميكي العملاق.

الكوبية هوركان فينينو لامبورجيني فينينو سيان

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