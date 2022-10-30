نهاد سمير: مبادرة ابدأ تستهدف رفع الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية

قالت الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج صباح البلد، إن مبادرة ابدأ تهدف لتحقيق رؤية مصر المستقبلية فى قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعى فى الناتج المحلى، تقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضافت " سمير " خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، أن محاور عمل المبادرة الوطنية " إبدأ" وهما محور المشروعات الكبرى ، دعم الصناعات، البحث والتطوير والتدريب.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس افتتاح أولي مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمشاركة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرفة العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدي جمهورية مصر العربية .