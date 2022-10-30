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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

6 سنوات على مفترق طرق.. ماذا قدم ميشال عون خلال رئاسته لـ لبنان؟

ميشال عون
ميشال عون

يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون منصبه اليوم، الأحد، قصر بعبدا الرئاسي، إيذانًا بانتهاء مدة توليه الرئاسة رسميًا غدًا الاثنين، تاركًا خلفه شغورًا لكرسي الحكم وذلك مع عدم توافق الكتل السياسية على مرشح لخلافته، حيث لم تسفر أربع جلسات انتخابية عن انتخاب رئيس في ظل انقسام البرلمان بصورة غير مسبوقة بعد انتخابات مايو.

وشغل ميشال عون، البالغ من العمر 89 عامًا، منصب رئيس لبنان لمدة 6 سنوات، بعد عامين ونصف من شغور المنصب، ليصبح الرئيس الـ 13 للبلاد.

مسيرة سياسية 

وقد ولد عون في 18 فبراير عام 1935، في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتلقى دراسته الابتدائية في مدرسة حكومية، ثم انتقل إلى مدرسة "الفرير" الخاصة" ثم مدرسة "القلب الأقدس"، حيث حصل على شهادة في الرياضيات.

وتخرج في المدرسة الحربية ضابط مدفعية عام 1955، وشارك في دورات في فرنسا والولايات المتحدة، إلى أن حصل على رتبة "ركن" عام 1980 إثر عودته من دورة التدريب في باريس.

وعين قائدًا للجيش اللبناني عام 1984، وتولى في نهاية سنوات الحرب رئاسة الحكومة اللبنانية الانتقالية 1988، بقرار من الرئيس أمين الجميل.

ورفض عون التنازل عن رئاسة الحكومة الانتقالية بعد تنصيب إلياس الهراوي رئيسا للبلاد على إثر توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية وانتخاب النواب رينيه معوض رئيسا للجمهورية.

وفي عام 1996 أثناء إقامته بالمنفى بباريس، شكل "التيار الوطني الحر" عام 1996، وخاض الانتخابات بمفرده بعد عودته من باريس وحصل على 21 مقعدًا، وشكل هذا مفاجأة لخصومه السياسيين.

وعاد عون ، إلى البرلمان اللبناني عام 2009، وفي عام 2016 انتخبه مجلس النواب اللبناني رئيسًا للجمهورية، لمدة 6 سنوات.

ماذا فعل عون؟

شهد عهد الرئيس ميشال عون، أزمات كثيرة منها الأمنية، السياسية، والاقتصادية، ووقعت البلاد بأكبر أزمة اقتصادية عبر تاريخها، لم تعرف مثلها حتى خلال سنوات الحرب الأهلية ( 1975- 1990).

كما شهدت البلاد انهيارًا ماليًا وأزمة اقتصادية مع انهيار قياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فضلًا عن انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، والاحتجاجات التي خرجت جراء ذلك خاصة أن تبعاته مستمرة.

وتشكلت خلال عهد عون 4 حكومات اثنتان برئاسة الرئيس سعد الحريري، ثالثة برئاسة حسان دياب، ورابعة برئاسة نجيب ميقاتي، وتقف الخلافات السياسية عقبة أمام حكومة ميقاتي قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية.

وشهدت رئاسة عون، أيضًا إجازة قانون انتخابي جديد في 2018 وبدء شركات طاقة كبرى عمليات تنقيب استكشافية في مناطق بحرية في عام 2020.

كما اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر وسوريا، على "خارطة طريق" لإمداد بيروت بالكهرباء والغاز، لحل أزمة الطاقة.

وفي أسبوعه الأخير في القصر، وقع عون اتفاقًا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

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