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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 6 آلاف بطاقة للمواطنين |صور

قوافل الاحوال المدنية
قوافل الاحوال المدنية

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – الأقصر – المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج عدد (6219) بطاقة رقم قومى وعدد (15431) مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – المنوفية – الجيزة – الغربية – القليوبية – كفر الشيخ – قنا – المنيا)، وإضافة قافلة جديدة بمحافظة القاهرة (أمام سجل مدنى دار السلام).. اعتباراً من يوم 29 /10 /2022.

 واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم .. فقد واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم  على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء .. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. حيث أسفرت عن إستخراج وتوصيل عدد (241) بطاقة رقم قومى و عدد (475) مصدراً مميكناً.

 كما تم إيفاد مأموريات لعدد (9) حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما واصل مركز إصدار القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية – الجهات الحكومية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم .. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (260) مواطنًا.

 كما قام مركز إصدار القطاع بمحافظتى (المنوفية - الشرقية) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات بمراكز وقرى (أشمون – تلا– منيا القمح – الحسينية – مشتول) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد (958) بطاقة رقم قومى.    

 بالإضافة إلى مواصلة إدارة خدمة المواطنين بالقطاع إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ "كبار السن وذوى الهمم والحالات الإنسانية" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.. حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لعدد (152) مواطنًا.   

ولاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

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