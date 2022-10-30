عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة بـ آداب كفر الشيخ حول مجابهة التغيرات المناخية المعاصرة

الدكتور زينهم مجد
الدكتور زينهم مجد

نظم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة علمية بعنوان «التغيرات المناخية المعاصرة مفهوم وآثار ومجابهة»، وذلك في إطار الخطة  التي تنتهجها جامعة كفر الشيخ لنشر الوعي بقضية التغيرات المناخية المعاصرة تمهيداً لتنظيم مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر التغيرات المناخية cop 27 برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادثي تصادم بالمستشفى العام.. صور

ورثها عن والده.. حكاية أشهر صانع أقفاص وكراسي في كفر الشيخ| شاهد


وتأتي هذه الفعالية التوعوية بتوجيه ورعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

حاضر هذه الندوة، الدكتور زينهم السيد مجد، أستاذ المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الذي تناول مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها الطبيعية والبشرية وبخاصة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الصناعية ووسائل النقل والمواصلات.

وتطرق أستاذ المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة كفر الشيخ، إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم بصفك عامة وعلى البيئة المصرية والعربية بصفة خاصة وتناول استراتيجية مصر لمجابهة التغيرات المناخية وأهم الإنجازات المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

كفر الشيخ حادث محافظ كفر الشيخ تصادم كلية الاداب جامعة كفر الشيخ نظم المعلومات التغيرات المناخية الاحتباس الحراري ندوة تغيرات المناخ ندوة علمية قضية التغيرات المناخية الجغرافيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

لكشف المؤامرات على الزمالك .. اجتماع عاصف بين وزير الرياضة ومرتضى منصور

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابي حادثي تصادم بالمستشفى العام.. صور

تموين كفر الشيخ: توريد 27 ألف طن أرز شعير من المزارعين

إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بكفر الشيخ

ورثها عن والده.. حكاية أشهر صانع أقفاص وكراسي في كفر الشيخ| شاهد

دورة تدريبية لإعداد قائد التغيرات المناخية لأعضاء أندية التطوع في كفر الشيخ|صور

حياة كريمة.. قومي المرأة ينظم جلسات دوار وقافلة طبية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ورابطة الصحفيين ينعيان أشرف مصباح

محافظ كفر الشيخ: حملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع

ترشيحاتنا

كيف يؤثر انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود على أزمة الغذاء في العالم؟

سقوط مدوٍ.. لعنة الدرع الخيرية تضرب ليفربول في الدوري الإنجليزي

زرع شعر ذقنه.. لن تصدق شكل عمر كمال قبل وبعد عمليات التجميل|شاهد

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

رد إنجليزي.. هل يرحل كلوب عن ليفربول بعد تدهور النتائج؟ |خاص

هيئة الدواء المصرية: نحرص على سرعة إتاحة الابتكارات الحديثة للمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فرح على الريد كاربت.. تفاصيل مشهد غريب في افتتاح أيام قرطاج السينمائية

شاهد| صور من حفل زفاف إلهام عبد البديع ووليد سامي

مهرجان هندي يتحول إلى محرقة .. ألقوا بعضهم بكرات النار |شاهد

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

تحذير عاجل .. سقوط أمطار على تلك المحافظات

الذهب يكسر حاجز الـ 1200 جنيه.. وتعرف على سعر الدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ