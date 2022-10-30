ندوة بـ آداب كفر الشيخ حول مجابهة التغيرات المناخية المعاصرة

نظم قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، اليوم، ندوة علمية بعنوان «التغيرات المناخية المعاصرة مفهوم وآثار ومجابهة»، وذلك في إطار الخطة التي تنتهجها جامعة كفر الشيخ لنشر الوعي بقضية التغيرات المناخية المعاصرة تمهيداً لتنظيم مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر التغيرات المناخية cop 27 برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



وتأتي هذه الفعالية التوعوية بتوجيه ورعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور وليد البحيري، عميد الكلية.

حاضر هذه الندوة، الدكتور زينهم السيد مجد، أستاذ المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، الذي تناول مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها الطبيعية والبشرية وبخاصة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الصناعية ووسائل النقل والمواصلات.

وتطرق أستاذ المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغرافية ورئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة كفر الشيخ، إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية على العالم بصفك عامة وعلى البيئة المصرية والعربية بصفة خاصة وتناول استراتيجية مصر لمجابهة التغيرات المناخية وأهم الإنجازات المصرية في ضوء توجيهات القيادة السياسية.