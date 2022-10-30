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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزارة الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا بالمحافظات الجمعة القادمة.. اعرف التفاصيل

مساجد الافتتاحات
مساجد الافتتاحات الجديدة

تفتتح وزارة الأوقاف، 22 مسجدًا الجمعة القادمة 4 / 11 / 2022م ، منها 17  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و5  مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 325 مسجدًا، منها 260 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و65 مسجدًا صيانة.

افتتاح 22 مسجدًا الجمعة القادمة 

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1.  باباه الصغرى – سيدي غازي – كفر الدوار 
2.  أحمد جبريل – زاوية أبو شوشه – الدلنجات 
3.  أبو بكر الصديق – قرية شرنوب – مركز دمنهور 
4.  عزبة السوسي – عزبة السوسي-  قرطسا – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسوان
5.  فرحة – المنشية – عزبة رضوان
6.  بندر بن تركي غيلان – كوم أمبو – الرغامة غرب

مديرية أوقاف أسيوط
7.  الفردوس – قرية الزاوية – مركز أسيوط
8.  الشيخ محمود – قرية النواميس – مركز البداري
9.  مكة المكرمة – عواجة - ديروط

مديرية أوقاف الشرقية
10.  الحرمين – عزبة عبيدة – منشية رضوان – 
أبو كبير 
11.  أبو الشرقاوي – عزبة نسيم- أبو كبير 
12.  الحمر – حوض نجيح - ههيا

مديرية أوقاف الإسماعيلية
13.  الرحمة – أبو قاروم – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف الغربية
14.  النجار – قطور البلد – مركز قطور 
15.  عزبة شعلان – عزبة شعلان - قطور

مديرية أوقاف كفر الشيخ
16.  كحيلو – مدينة سيدي سالم – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
17.  سيد عبود – بهبشين – ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1.  المعمورة الكبير – المعمورة الشاطىء- المنتزه

مديرية أوقاف البحر الأحمر
2.  النور  المحمدي – حي مجاهد الغردقة

مديرية أوقاف الأقصر
3.  الرحمة – نجع القطر – قرية البعيرات - القرنة

مديرية أوقاف كفر الشيخ
4.  عباد الرحمن – تفتيش الزعفران – الحامول شرق
5.  هارون – سيدي سالم غرب

الأوقاف وزارة الأوقاف مساجد مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف أسوان

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