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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات مقترح مشروع إنشاء كوبري علوي بمدخل السكة الحديد

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات انشاء كوبرى علوى

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اجتماعا ، وذلك لمناقشة التعديلات الخاصة بمقترح إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر " تقاطع مزلقان السكة الحديد مع شارع عزمي،  مدخل ومخرج ميناء غرب بورسعيد، بطول ٥٠٠ م، في إطار خطة التطوير الموسعة لمنظومة الطرق والنقل ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير منفذ النصر وطريق عزمي، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على مشكلات التكدس المروري في عدد من المناطق.

جاء ذلك  بحضور  المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، وادارة المرافق والشبكات والمهندس تامر عاطف الرئيس التنفيذي لمكتب اميرالد

استمع محافظ بورسعيد لشرحا تفصيليا  حول التعديلات التي جرى تنفيذها على التصميم المقترح لإنشاء كوبري علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر وأكد محافظ بورسعيد أن إنشاء كوبرى علوي جديد بداية من طريق المعاهدة حتى منفذ النصر  لعبور السكة الحديد والوصول للموانىء، يعد بمثابة أمن قومي نظرا لأنه يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية،  الناتجة عن خروج عدد كبير من الحاويات من ميناء غرب بورسعيد،  فضلا عن حل مشكلات الازدحام الناتجة عن حركة العاملين من خارج بورسعيد لمنطقة الاستثمار.  

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ووجه المحافظ بإجراء عدد من التعديلات النهائية على مقترح الكوبري الجديد،  كما وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات فيما بينها مع  هيئة الطرق والجهات التنفيذية لمنع وجود أي تعارضات مع الكوبري الجديد،   مؤكدا على أهمية الدقة في العمل وتنفيذ كوبري جديد يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا،  ويساهم في التيسير على المواطنين في المقام الأول، كما استعرض أعمال انشاء كوبري الرسوة، موجها بتذليل اي معوقات او تعارضات خاصة بأعمال انشاء الكوبري

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