هذا ما قالته روسيا بعد تفكيكها لطائرات مسيرة هاجمت أسطولها بالقرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها استعادت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم في اليوم السابق.

وذكرت الوزارة إن تحليلها أظهر أن الطائرات المسيرة مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع لشن هجوم قالت إن أوكرانيا نفذته بقيادة بريطانية، وهو ادعاء نفته بريطانيا.

من ناحية أخرى، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد ، إن إدانة روسيا لتعليقها صفقة الحبوب أمر غير عادل.

ذكر أنتونوف في بيان نُشر على فيسبوك ، إن كل شيء يتحول إلى اتهامات كاذبة بأن بلدنا يؤدي إلى تفاقم مشكلة الغذاء العالمية.

وأضاف "ليس من العدل إدانة روسيا بتعليقها تنفيذ الاتفاق، "حدث هذا بسبب التصرفات الطائشة من قبل السلطات الأوكرانية".

وأعلنت روسيا يوم السبت أنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة مع أوكرانيا بعد هجمات بطائرات بدون طيار على مدينة سيفاستوبول في القرم.

انتقد أنتونوف الولايات المتحدة بسبب ما قال إنه عدم إدانة "الإجراءات المتهورة من قبل نظام كييف" في إشارة إلى مزاعم هجوم سيفاستوبول بطائرة بدون طيار - وهي حادثة لم يعترف بها الجانب الأوكراني.

قال السفير"رد فعل واشنطن على الهجوم الإرهابي على ميناء سيفاستوبول شائن حقًا. لم نرى أي بوادر إدانة للأعمال المتهورة من قبل نظام كييف".

من جانبه، قال البيت الأبيض يوم السبت إن قرار روسيا بتعليق مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة هي " استخدام الغذاء كسلاح".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، السبت ، أنها أوقفت مشاركتها في الاتفاق مع أوكرانيا بعد هجمات بطائرات مسيرة على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

