ضربة موجعة.. غياب نجم الزمالك عن مواجهة إنبي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بات قريب من الغياب ضد إنبي بالدوري العام.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب يعاني من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، تعرض لها في مباراة الأهلي في السوبر المحلي، وسيكون من الصعب لحاقه بالمباراة المقبلة".

وأضاف عمر ربيع ياسين: "اللاعب سوف يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة ولكن لن يتواجد في مواجهة إنبي بالدوري بنسبة كبيرة".