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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المسؤول عن عقوبات الدوري وكأس الرابطة هو رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "عقوبات السوبر ستكون خاصة بها فقط حسب اللائحة، وكل بطولة منفصلة".

وأضاف: "ننتظر تقرير حكم مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري، من أجل النظر فيه وتطبيق العقوبات اللازمة".

وأشار حسين، إلى أن الدوري المصري لديه ظروف خاصة، في ظل وجود أحداث خارج إرادتنا، وتأجيل أي مباراة يتسبب في ترحيل بعض الجولات.

وأكمل رئيس لجنة المسابقات: "سيتم وضع مواعيد جديدة لبطولة كأس مصر، من أجل منع ترحيل كل مباريات الدوري المصري".

واستطرد: "تحديد موعد مباراة السوبر المصري يكون بالتنسيق مع الشركة الراعية، وحسب مصلحة جدول الدوري، وموعد السوبر ليس أزمة، خاصةً أن أغلب الدول تخوضه في منتصف الموسم".

واختتم: "سيتم تطبيق لائحة العقوبات على جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، بعد غيابه عن المؤتمر الصحفي لمباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة بالدوري".

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