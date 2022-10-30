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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع مياه الشرب عن مدينة دسوق بـ كفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، عن قيامها بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات الأرضية وذلك يوم الإثنين من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الخامسة مساءً، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها بنطاق مركز ومدينة دسوق بالمنطقة التي سيتم عملية الغسيل والتطهير، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.

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وفي سياق آخر،  شهدت مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ استكمال العمل برفع المطابق وإنشاء صفايات أمطار ومراجعة المرافق بامتداد الشارع الغفران حتى حديقة الصفا ووضع طبقة أسفلت سطحية بها.

 


ومن جانبه، تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، يرافقه أحمد عيسى، نائب رئيس المركز والمدينة استكمال العمل برفع المطابق وإنشاء صفايات أمطار ومراجعة المرافق استعداد للرصف بالتزامن بدء التجهيز للرصف بامتداد شارع الغفران حتى حديقة الصفا ووضع طبقة أسفلت سطحية، وذلك بحضور المهندس حسن الطراوي، مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أشرف سعودي مدير إدارة المشروعات بالإدارة الهندسية وفريق العمل بالإدارة والمتابعة الميدانية.

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