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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منسق مؤتمر cop 27: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة عالميا

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة على مستوى دول العالم في قضايا التغير المناخي.

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وأضاف السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نموذج عالمي ونسعى لتسجيلها من خلال التجربة التي سنعرضها في قمة المناخ".

 


وأشار: "المشروعات الخضراء الذكية مشروعات تحافظ على الطاقة والانبعاثات وتتعامل مع المخلفات بطريقة ذكية"، موضحا: "المبادرة نجحت بنسبة كبير خلال الأشهر الماضية وهناك حماس كبير في المحافظات".

 

وأوضح السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية،: "المحافظات اكتسبت خبرة كبيرة، لأنها لم تكن لديهم قدرة للتعامل مع مثل هذه المشروعات والآن أصبح لديهم قدرة كبيرة بعد الدورات التدريبية التي نُظمت لهم".
 

منسق مؤتمر cop 27 المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء السفير هشام بدر مؤتمر COP 27

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