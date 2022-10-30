منسقcop 27: سنعرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في قمة المناخ.. فيديو

قال السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية، إنه سيتم عرض المشروعات الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف السفير هشام بدر، المنسق العام لمؤتمر cop 27، للمشروعات الخضراء الذكية، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المشروعات التي فازت في المبادرة سيتم عرضها في المؤتمر خلال الـ14 يوما، وسيحدث تفاعل مع المستثمرين والزائرين، وهي حلول مصرية وليست مشروعات".

وأضاف: "نقول للعلم من خلال عرض المشروعات الفائزة بالمبادرة إننا نستعرض لكم حلول مصرية خارجة من الواقع المصري"، موضحا: "قضية تغير المناخ هو السائد عالميا لذلك من الممكن أن تكون هناك تفاعلات أو شراكات من خلال هذه المشروعات".



وتابع: "نعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نموذج عالمي ونسعى لتسجيلها من خلال التجربة التي سنعرضها في قمة المناخ"، مشيرا: “خلال 4 شهور نجحت المبادرة بشكل كبير في المحافظات، وقمنا بعمل خريطة لكل المحافظات فكل محافظ لديه معلومات بعدد مشروعات الخضراء في محافظته، وهناك توجه لتكون المبادرة سنوية”.

وقال: "لدينا الآن 6200 مشروع، ولدينا قاعدة بيانات للمشروعات التي شاركت بالمبادرة" ونتوقع أن تصل المشروعات العام المقبل لـ60 ألف مشروع"، مضيفا: “القطاع الخاص والمواطنين يمكنهم المشاركة بالمبادرة من خلال مشروعات صغيرة وكبيرة”.