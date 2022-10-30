عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تطرح 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن النحاس والزنك والفضة

السعودية
السعودية

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، اليوم الأحد، طرح 5 فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والفضة والرصاص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك بالتزامن مع مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي للتعدين والموارد (IMARC) بالعاصمة الأسترالية سيدني خلال الفترة بين 2 و4 نوفمبر المقبل.

وأوضح الخريف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل ثلاثة مواقع بمنطقة الرياض، هي: «الردينية» في محافظة الدوادمي على مساحة تبلغ أكثر من 78 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقعين آخرين بمحافظة القويعية، هما «أم حديد» على مساحة تتجاوز الـ246 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً كبيراً من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، و«جبل إدساس» على مساحة تزيد عن 121 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

 كما تشمل الفرص موقع «بئر عمق» في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على معدنَي النحاس والزنك، و«جبل الصهايبة» في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تصل إلى أكثر من 283 كيلومتراً مربعاً، ويضم مخزوناً من الزنك والرصاص والنحاس والحديد.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود السعودية ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي كشفت عنها الوزارة في وقت سابق من العام الحالي، حيث تهدف لاستغلال الثروات المعدنية بالبلاد، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في رفع إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 مليار دولار في 2030. وتستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية في السعودية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة في وقت لاحق عن فتح باب التقدم على المنافسات العلنية الخمس؛ وذلك لتأكيد تطبيق ما ورد في نظام الاستثمار التعديني، وتحقيق العدالة والشفافية في المنافسات التعدينية في السعودية بما يضمن تكامل البيئة التشريعية مع السياسات والبنية التحتية، وتقديم البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وحققت السعودية الكثير عقب التحول الذي شهده قطاع التعدين بعد إطلاق رؤيتها الطموحة، حيث تمكنت من جذب 8 مليارات دولار له من الاستثمار الأجنبي المباشر، وأصدرت 145 ترخيصاً فيه، وتستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة.

السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي النحاس الفضة الرصاص المستثمرين المحليين والأجانب سيدنى الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

مهددا بالإستقالة ..مرتضى منصور يستغيث بوزير الرياضة لإنهاء المؤامرة على الزمالك |تفاصيل

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

عامر حسين يكشف عن مفاجأة حول عقوبات مباراة السوبر المصري.. تفاصيل

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ارتفاع جنوني للذهب في الفترة المسائية وعيار21 يسجل 1225 جنيها

موضوعات متعلقة

الرئيس يطلع على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وقبرص

الرئيس العراقي يؤكد أهمية استمرار التعاون الإيجابي مع السعودية

تنويه جديد من الحج السعودية بشأن تأشيرة معتمري الخارج

لو راجع من السعودية.. سعر ومواصفات نيسان باثفايندر 2022

ترشيحاتنا

تبدأ بـ45 ألف ريال..5 سيارات سيدان صينية جديدة للشراء من السعودية| صور

رئيس شعبة الأرز: لا توجد أزمة وننصح المواطنين بعدم المبالغة في التخزين

كارثة بكوريا الجنوبية.. إحتفالية تحولت لمأساة نتج عنها 150 قتيل

تصل 40 جنيها شهريا.. كيفية حساب رسوم النظافة الجديدة بعد توجيهات الحكومة

إجراء قوي من حماية المستهلك لمنع الأوفر برايس وضبط أسعار السيارات.. فيديو

سيارة انحرفت عن الطريق.. موكب ميشال عون يتعرض لحادث سير.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر سرقة في تاريخ مصر..تهريب مقتنيات مقبرة توت عنخ امون فور اكتشافها

احذري.. استخدام هذه المنتجات على الوجه يسبب تشوها

بصحة جيدة ويستعد لفيلم جديد.. كم شائعة وفاة طاردت عادل إمام ؟

لو بتكسل تفصصه .. إليك أسهل طريقة لتقشير الرمان | صور

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ