الإعفاء من أجرة المواصلات .. التضامن توضح تفاصيل قانون رعاية المسنين

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة لديها ما يقرب من 7 مليون مسن، بعضهم يستفيد من المعاشات التأمينية، وجزء آخر يستفيد من مشروع تكافل وكرامة.

وقالت "القباج" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع قناة "النهار"، أنه في إطار التزام الدولة بحقوق كافة الفئات، تأتي فئة المسنين على رأس تلك الأهمية، متابعة: الدولة تنظر للمسنين وكأنهم ثروة.

وأضافت: نقدم خدمة من الحزمات للمسنين، سواء من خلال توفير أندية للمسنين بعدد 191 نادي، بالغضافة إلى لجنة تهتم بشئونهم، وأيضا برنامج رفيق المسن، الخاص بتدريب مرافق المسن.

أشارت إلى وجود ما يقارب 164 دار للمسنين، وذلك لمن يرغب في الالتحاق بهم، كما أن الدولة تعفي كبار السن ومن هم فوق الـ 70 عام من مصروفات المواصلات العامة ومترو الإنفاق والسكك الحديدية.

أوضحت أن الوزارة توفر الحماية لكبار السن دون المأوى أيضا، حيث تمتلك الدولة ما يقارب من 50 دار للمسنين والأطفال دون ماوى.

وفيما يخص قانون إعداد المسنين، لفتت إلى أن القانون يوفر لهم الرعاية الصحية ومبلغ مالي شهري، بالإضافة إلى انهم يقعوا تحت مظلة التامين الصحي الشامل.