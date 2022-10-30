ديانا حداد تتغزل بأعمال الموسيقار طلال.. وتصرح: أضاف نكهة للأغنية العربية

احتفت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد بمشوارها الفني مع الموسيقار السعودي الكبير طلال، حيث اعتادت ديانا أن تقدم في حفلاتها أغاني له يحبها الجمهور.

ونشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لها من حفل مهرجان الموسيقى العربية وكتبت'" في ليلة فنية جماهيرية ولا أروع، سعدت بتقديم مجموعة أغاني من ألحان المبدع الموسيقار طلال".

ومؤخرا حرصت على إمتاع جمهور دار الأوبرا ومهرجان الموسيقى العربية، بعدد من أغاني الموسيقار، الكبير من بينهم "ثالث الأعياد، هلا وأهلين، تبسم، الأرض غنت ميجانا.

ولم تكتف بغناء أعماله فقط بل وجهت رسالة له من مسرح دار الأوبرا المصرية وتحية وأكدت أنه من الملحنين الذين أضافوا نكهة خاصة للموسيقى العربية.