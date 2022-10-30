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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مديرية التموين بالإسكندرية تتوعد التجار المخالفين بعقوبات رادعة

صدى البلد

قال محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية؛ ان وزارة التموين قامت بإصدار توجيهات مشدده لزيادة السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق على مدار 24 ساعه لتوافر جميع أنواع السلع للمواطنين إلى جانب ثبات الأسعار بشكل كبير، بعد ارتفاع الدولار.

أضاف محمد سعد الله طلع المداخله هاتفية على قناة المحور الفضائية في برنامج 90 دقيقه؛ أن السلاسل التجارية بالإسكندريه قدمت عروضا حقيقية وأسعار مخفضة للسلع الغذائية الهامة للمواطنين؛ مضيفا أن تاثير زيادة العملة في الأسواق بزيادة الأسعار يحدث بعد ثلاثة أشهر وهذا تصريح من رئاسة الوزراء.

أوضح مدير مديريه التموين بالاسكندريه أن هناك بعض التجار يقومون برفع الأسعار والوزارة تتلقى الشكاوى وتفحصها وتقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمه ضد هؤلاء التجار؛ موضحا أن الوزارة تتلقى الشكاوى على أرقام الواتساب ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩ وعلى الخط الساخن ١٩٥٨٨ إضافة إلى رقم شكاوى مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ من خلال إرسال بيان الأسعار حتى يتم التوجه بشكل واضح ولا تتشتت جهود جهاز حماية المستهلك حتى تتمكن الوزارة من ردع التاجر الجشع ورد الحقوق للمواطنين عن طريق تحرير محضر جنح برفع الأسعار.

أشار سعد الله الى أن محلات بقالة التموين والمخابز متوفر فيها ملصقات بأرقام شكاوى الوزارة وجهاز حماية المستهلك وهناك 8 مراكز للخدمة تتلقى الشكاوى من أي محافظة، إلى أن قامت الوزارة بتحرير 83 محضرا بمخالفة من محلات متنوعة مخابز وبقالة تموينية ومحطات وقود وستطبق عليهم الغرامات وتبدأ من 10,000 جنيه حتى 2 مليون جنيه طبقا لحجم المخالفة وكمية البضاعة.

 

التموين وزارة التموين السلع الغذائية الدولار اخبار التوك شو

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