ارتفاع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 31-10-2022

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي نظرا لارتباطه بسعر صرف الدولار الأمريكي والذى ارتفع 5 جنيهات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، الخميس الماضي .

وينشر موقع "صدى البلد" سعر الذهب محليا خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

سعر الذهب اليوم



وصل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1400جنيها .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الاثنين1283جنيها .



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1225جنيها .

الذهب عيار 21



ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الاثنين 1050جنيها .



وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين 817جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الاثنين 700 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 9800جنيها.

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين نحو 1.400 مليون جنيه

سعر الذهب فى مصر

سعر آوقية الذهب

واستقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية عند 1647دولار للأوقية

الذهب ملاذًا آمنًا

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة مهمة خاصة للمقبلين على الزواج و أيضا المستثمرين و المدخرين ، وينظر إليه كمخزن للقيمة ويرتبط الذهب ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي خاصة فى الأزمات التي تعصف بالبلدان العالم ويصبح ملاذًا آمنًا إقليميا وعالميا.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.