لو راجع من السعودية.. أسعار سوزوكي فيتارا موديل 2023 | صور

يعتبر السوق السعودي أحد أبرز أسواق السيارات في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للمصريين، بعد قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء سيارات المواطنين المغتربين من قيمة الجمارك والرسوم المستحقة عند استيرادها للبلاد مقابل وديعة بنكية بالدولار وفقاً لعدة شروط.

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي مجموعة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة في السوق السعودي، وكشفت مؤخراً عن الجيل الجديد من السيارة الرياضة متعددة الاستخدامات فيتارا موديل 2023.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

مواصفات السيارة سوذوكي فيتارا موديل 2023

تعتمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 في السوق السعودي على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 115 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مع متوسط استهلاك وقود يصل إلى 17.5 كيلومتر لكل لتر.

تتوفر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 بتصميم أنيق وفاخر، بالإضافة لعدة تجهيزات قوية مثل أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق، وتتسع المقصورة لـ 5 مقاعد من الجلد، ومرآة خلفية مع خاصية التعتيم التلقائي، ومنفذ USB ومنفذ طاقة 12 فولت، وتكييف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تكييف في الخلف.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

جاءت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 بتصميم رياضي قوي يتميز بمقدمة رياضية مزودة بشبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح امامية بتقنية LED، مع كشافات أمامية وخلفية، وإضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية بإضاءة LED، وفتحة سقف مزدوجة، وإطارات رياضية بقياس 15 بوصة.

سوزوكي فيتارا موديل 2023

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023

سعر السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 في السوق السعودي، هو 92,920 ريال سعودي.