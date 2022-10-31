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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستفيدة من حياة كريمة بعد مساعدتها في تجهيز ابنتها للزواج: ربنا يخلي الرئيس السيسي

منال الغنيمي إحدى
منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة،

علقت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، على استجابة محافظة الغربية لها ومساعدتها في تجهيز ابنتها للزواج.

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رئيس شعبة الأجهزة المنزلية: الرئيس السيسي منح الصناعة المصرية قبلة الحياة

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حياة كريمة: نعمل على الاهتمام بمطالب المواطنين بشكل أكثر فاعلية

وأضافت  منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لم أصدق أن أحد سيستجيب لمناشدتي"، لافته: "ربنا يخلي الرئيس السيسي كتر ألف خيره".

 

وأشارت: "الرئيس السيسي والدنا كلنا وحبيب المصريين كلهم"، مضيفه: "أنا مبسوطة جدا لأني لم أتوقع حدوث ذلك".

 

وأوضحت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة،: "قابلت محافظ الغربية واستقبلني استقبال جيد جدا، والأجهزة الكهربائية كويسة جدا".
 

مستفيدة من حياة كريمة الرئيس السيسي منال الغنيمي مبادرة حياة كريمة محافظة الغربية

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