مستفيدة من حياة كريمة بعد مساعدتها في تجهيز ابنتها للزواج: ربنا يخلي الرئيس السيسي

علقت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، على استجابة محافظة الغربية لها ومساعدتها في تجهيز ابنتها للزواج.

وأضافت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة، خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "لم أصدق أن أحد سيستجيب لمناشدتي"، لافته: "ربنا يخلي الرئيس السيسي كتر ألف خيره".

وأشارت: "الرئيس السيسي والدنا كلنا وحبيب المصريين كلهم"، مضيفه: "أنا مبسوطة جدا لأني لم أتوقع حدوث ذلك".

وأوضحت منال الغنيمي إحدى المستفيدات من مبادرة حياة كريمة،: "قابلت محافظ الغربية واستقبلني استقبال جيد جدا، والأجهزة الكهربائية كويسة جدا".

