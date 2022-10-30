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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة: نعمل على الاهتمام بمطالب المواطنين بشكل أكثر فاعلية

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف خالد عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، مستجدات المبادرة خلال الفترة الأخيرة.

 

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لتعزيز العمل التطوعي.. مؤسسة "حياة كريمة" تنظم ندوة تثقيفية لطلاب تجارة طنطا


وقال خالد عبد الناصر، في مداخلة هاتفية لبرنامج الأخبار، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، إن نعمل على الاهتمام بمطالب واحتياجات المواطنين بشكل فيه أكثر فاعلية، مضيفا أن تختلف مطالب المواطنين من قرية إلى أخرى.


وأضاف خالد عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة توزع المساعدات الغذائية في مختلف المحافظات، ونقدم كورسات تأهيلية للمقبلين على الزواج، متابعا أنه نجهز المقبلين على الزواج بالأجهزة.

 

 

المبادرة تقدم كافة المساعدات المطلوبة في القرى المصرية


وأكد خالد عبد الناصر مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تحسين مستوى معيشة أكثر من 60 مليون مواطن، مشيرا إلى أن المبادرة تقدم كافة المساعدات المطلوبة في القرى المصرية.

 

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