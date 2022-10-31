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تطهير القولون ونسف الدهون .. مشروب خارق تناوليه على معدة فارغة صباحا

صدى البلد

فوائد صحية  لتناول كوب من مشروب العسل والليمون من تخفيف  السعال والبرد وتقوية المناعة إليك فوائد تناوله على معدة فارغة صباحا

يساعد تناول كوب من  خليط العسل وماء الليمون كل صباح على معدة فارغة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعدك على إنقاص الوزن إليك أبرز فوائده الآخرى وفقا لموقع هيلث 

1. يمنع الإمساك

هناك العديد من العلاجات المنزلية للإمساك والتي تعمل دون أن يكون لها أي آثار جانبية. لكن لا شيء يضاهي الماء الدافئ مع مزيج العسل والليمون. إن الماء يساعد في الهضم وبالتالي يمكن أن يساعد في التخلص من الإمساك. يتم امتصاص الماء الدافئ أيضًا عن طريق البراز المتصلب مما يجعل حركات الأمعاء أسهل ويمنع الإمساك.

2. فقدان الوزن

من الشائع أن شرب العسل وماء الليمون على معدة فارغة في الصباح يسرع من فقدان الوزن.

يساعد الليمون الكبد على إنتاج المزيد من الصفراء مما يساعد الجهاز الهضمي على تكسير الأطعمة المعقدة بشكل أفضل والاستفادة من المكونات الأساسية. من ناحية أخرى، يحتوي العسل على خصائص مضادة للجراثيم تمنع الالتهابات.

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3. تطهير القولون

العسل وماء الليمون يعملان على تطهير القولون وطرد الطعام غير المهضوم وخلايا الأمعاء والسموم الأخرى التي تراكمت فيه. تعمل إزالة السموم على تحسين امتصاص العناصر الغذائية في المعدة ومنع الانتفاخ وتساعدك على البقاء رطبًا.

4. يعزز مستويات الطاقة لديك

على عكس بعض المشروبات الأخرى لفقدان الوزن، فإن مزيج العسل وماء الليمون يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز العسل مستويات الطاقة لديك ويساعد الماء في تطهير الجهاز الهضمي.

 الليمون أيضًا هو مخزن لمضادات الأكسدة التي تساعد في التغلب على التعب. علاوة على ذلك، من المعروف أن رائحة الليمون طبيعية ويمكن أن تساعد في تحسين مزاجك والاسترخاء.

 

السعال والبرد تقوية المناعة ماء الليمون منع الإمساك فقدان الوزن تطهير القولون

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