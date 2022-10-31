أية عمر: حياة كريمة قامت بطفرة تنموية على مستوي أنحاء الجمهورية .. فيديو

قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تم إطلاقها كمشروع قومي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس تحمل فتح ملف الفقر علي عاتقة وهذا لم يحدث في الثلاثون عقدا الماضية.

واضافت "آية عمر" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن مبادرة حياة كريمة بدأت بـ ٣ متطوعين فقط ليصبحوا اليوم ٣٦ ألف متطوع في جميع أنحاء الجمهورية.

وتابعت آية عمر أن مبادرة حياة كريمة قامت بطفرة تنموية على مستوي أنحاء الجمهورية، وخاصة في القري المحرومة من الخدمات الحيوية.