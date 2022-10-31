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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مين الأحلى.. سيرين عبد النور ونادين نجيم بنفس الفستان

صدى البلد

حرصت الفنانة سيرين عبد النور   على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.


ظهرت شيرين بفستان اسود  في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه تصميم مختلف من الكمام ، كما اتسم باللون الأسود  الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات. 


أكملت سيرين عبد النور إطلالتها ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي أتسم بأنه شفاف. 


ولكن أثارت سيرين عبد النور جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هذا الفستان و اتهمها متابعيها بـ تقليد الفنانة نادين نجيم.


حيث ظهرت نادين نجيم من فترة بنفس الفستان خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير ، مما جعل العديد يتهم سيرين عبد النور بالتقليد. 


ولم تكن هذه المرة الأولي التي تظهر بها الفنانات بنفس الفستان، فقد ظهرن بالأنثان بفستان  

 

نادن نسيب نجيم نفس الفستان تقليد سيرين عبد النور لنادين نجيم فستان سيرين عبدالنور فستان نادين نجيم

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