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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كان عبئا على الفلاح.. البيئة: حولنا قش الأرز لمورد اقتصادي.. فيديو

قش الأرز
قش الأرز

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إنه يتم بذل جهود كبيرة في مواجهة السحابة السوداء.

 

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لمواجهة السحابة السوداء.. 55 موقع تجميع قش الأرز و60 محضرا للمخالفين بالشرقية

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وزيرة البيئة: تزايد الإقبال على فتح مواقع تجميع قش الأرز

وأضاف الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "قش الأرز الذي كان يتم حرقه كان يمثل 42% من تلوث الهواء في القاهرة"، لافتا: "نبذل جهود على مدار 20 سنة لتوعية المزارعين بخطورة وأضرار حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز".

 

وأشار: "وزارة البيئة لا تتعامل منفردة في هذا الأمر، فهناك جهات أخرى تعاونت مع وزارة البيئة وبذلت جهود كبيرة في ميدان الواقع لتوفير بعد اقتصادي لقش الأرز ولتحقيق بعد الاستدامة وعدم عودة حرق قش الأرز".

 

وأوضح الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة،: "قش الأرز كان يمثل عبئا بالنسبة للفلاح وللصحة العامة أيضا"، مشيرا: "سعينا لتحويل هذا العبء لمورد اقتصادي، وأصبح هناك إحساس بأن جودة الهواء أصبحت أفضل والتلوث الإقلال من عملية الحرق قلت بشكل كبير".

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