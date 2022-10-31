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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبا مبارك عن هيفاء وهبي: سيبوا الناس في حالها

صبا مبارك
صبا مبارك

حلت الفنانة صبا مبارك، ضيفة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وتحدثت عن فيلم بنات عبدالرحمن.

أرفض التنمر..صبا مبارك تدافع عن هيفاء وهبي: سيبوا الناس في حالها

صبا مبارك: مصر قاعدة السينما في الوطن العربي


المشاركة في الموسم الرمضاني والأعمال القادمة

وقالت "صبا مبارك"، :"لسه مش مقررة أني هشارك في موسم رمضان..متابعة:" عندي عمل في رمضان بالفعل وأعمال فنية أخرى قادمة".

 

واسترسلت:" المنصات أتاحت فرصة لتواجد الأعمال الفنية في كل وقت ولي فقط في شهر رمضان"، متابعة:"ممكن اسقط سنتين من الشغل عادي". 


صبا مبارك: مصر قاعدة السينما في الوطن العربي


قال "صبا مبارك" إن الفيلم يوضح حقيقة مشاعر الإنسان، بغض النظر عن اختلاف الجنسيات والثقافات والمستوى الاجتماعي، متابعة: الفيلم لا يقتصر على مشاكل المرأة.

واسترسلت: الفيلم يوضح الواقع ومدى تأثير المجتمع على المرأة والرجل، مضيفة:" فخورة إن فيلم بنات عبدالرحمن أول فيلم أردني يتعرض في السينمات المصرية".
 


أرفض التنمر..صبا مبارك تدافع عن هيفاء وهبي: سيبوا الناس في حالها


ودافعت الفنانة صبا مبارك، عن الفنانة هيفاء وهبي، وذلك بعدما أثارت الفنانة هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب تداول صور صادمة لها، مؤكده: "في قسوة في تعامل الناس مع سن المرأة و الست زي القمر".

 

صبا مبارك عن فيلم بنات عبدالرحمن:" مجازفة مش ندمانة عليها"


وتحدثت الفنانة صبا مبارك، عن فيلم بنات عبدالرحمن، قائلة:" الفيلم أخد وقت طويل في كتابة وتطوير حوار الفيلم"،واعجبت بالفيلم من البداية".

وأكملت: اعمل في مجال الإنتاج السنيمائي منذ 7 سنوات، ولكن فيلم بنات عبدالرحمن أول فيلم سنيمائي أقوم بإنتاجه بأموالي الخاصة، متابعة: الفيلم مجازفة مش ندمانة عليها".
 


 

صبا مبارك فيلم بنات عبدالرحمن موسم رمضان الفنانة صبا مبارك هيفاء وهبي اخبار التوك شو

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