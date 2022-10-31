ارتفاع عدد ضحايا العاصفة نالجي في الفلبين إلى 98 قتيلا

أفادت وكالة “فرانس برس”، بأن عدد قتلى العاصفة “نالجي” التي ضربت الفلببين في الأيّام الأخيرة ارتفع إلى 98 قتيلا، حسبما أعلنت الوكالة الوطنيّة لإدارة الكوارث الطبيعيّة الاثنين، بعد العثور على مزيد من الجثث.

وأكثر من نصف الوفيات ناجم من الفيضانات والانهيارات الأرضيّة التي دمّرت قرى في جزيرة مينداناو جنوبي الأرخبيل.

وأُجلى السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة مانيلا بينما تم تعليق الدراسة لجميع المراحل، وفقا لمكتب رئيس البلدية.

وأمرت رئيسة بلدية مانيلا، هاني لاكونا بانجان، بإغلاق مقابر المدينة، إذ كان من المتوقع أن يزورها الملايين خلال العطلة الممتدة ليوم جميع القديسين السبت.

وأثارت العاصفة المدارية رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، وضربت اليابسة عدة مرات في شرق الفلبين يوم السبت.