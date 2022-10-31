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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ نَص العقد| شوبير يعلن قيمة مكافآت كولر ولاعبي الأهلي بعد لقب السوبر

شوبير
شوبير

زف أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة عقب تتويج الفريق بكأس السوبر المصري أمام الزمالك يوم الجمعة الماضية علي استاد هزاع بن زايد. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مجلس إدارة الأهلي صرف راتب شهر لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب التتويج والذي يقدر بـ ١٦٠ الف يورو حيث إن عقده ينص علي الحصول علي راتب شهر حال التتويج بأي بطولة محلية وراتب ٣ أشهر حال التتويج بدوري أبطال افريقيا. 

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وأضاف شوبير أن كل لاعب حصل علي ٦٠ ألف جنيه كجائزة عقب التتويج كما تنص العقود مشددا أن اللاعبين وكولر يستحقون هدا الامر عقب الأداء الرائع أمام الزمالك. 

 

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