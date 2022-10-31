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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترك نعيه ورسالة لوالدته.. شاب ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية في المنوفية

شاب يتخلص من حياته
شاب يتخلص من حياته في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر سنجلف الجديد عقب قيام شاب بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله عقب مروره بأزمة نفسية عقب وفاة جده ووالده قبل أشهر.

 

حيث فوجئت أسرة الشاب أحمد بإنهاء حياته بشقة تحت الإنشاء بمنزل أسرته حيث فوجئت والدته بشنق نفسه متدليا من سقف الحجرة.

 

فيما انتابت والدته وأشقاءه حالة من الصدمة عقب تخلص الابن الأكبر من حياته وينتظر الأهالي تشريح الجثمان وخروجه لتشييعه إلي مثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط حالة من الحزن.

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أحمد صاحب ال 20 عاما كان معروفا عنه حسن الخلق وجاء خبر انتحاره كالصاعقة علي الجميع حيث أجمع الأهالي أن الشاب "في حاله ومالوش دعوة بحد".

 

وأكدت أسرة الشاب أحمد، أنه كان يعاني من أزمة نفسية سيئة عقب وفاة والده وجده منذ فترة نظرا لتعلقه بهما وارتباطه بهما.

 

فيما فوجئت الأم بترك نجلها نعي لنفسه كتب فيه المرحوم أحمد كما ترك رسالة مبكية لوالدته جاء فيها "أنا آسف ياماما أتمنى متكونيش زعلانه مني متعيطيش ياماما مفيش حاجة تستاهل دمعتك إنتي بجد أحسن أم شفتها على وجه الأرض وصدقيني أنا كدا مستريح لإني كنت تعبان بجد ومش عارف أستريح خالص صدقيني أنا حاسس إن ساعتي جت وإن ده يومي.

 بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وخلي بالك من اخواتي سلمى وعبد الله ومتزعلش مني ياعبد الله أنا بحبك ".

فيما تم نقل الجثمان إلي مستشفي شبين الكوم لإجراء الصفة التشريحية والتصريح بدفن الجثمان".

شاب يتخلص من حياته في المنوفية 
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