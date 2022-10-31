مجلس إدارة الأهلي يدعو الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية

وجه مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لإجتماع الجمعية العمومية العادية للإجتماع يوم الإثنين الموافق 28/11/2022 إجتماع أول ويوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 إجتماع آخر وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضاً فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8/12/2021 .

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 عن الفترة من 1/7/2021 حتى 30/6/2022،وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- إعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 30/6/2022 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالى المقبل2022/2023 .

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .

5- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى .

6- النظر في الإقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءاً من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام .

7- إعتماد الجمعية العمومية لقرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل زيادة مقابل الالتحاق لعضوية فرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة .

8- اعتماد الاعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة بالمقر الرئيسى وفرعى النادى بالشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

9- اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات السنوية وغيرها من الرسوم والمبالغ التى تحصل من السادة الأعضاء العاملين

بنسبة 15% "وفقاً للائحة المالية الموحده للأندية الرياضية " بدء من العام المالى 2023/2024 واعتباراً

من 1/7/2023.

10- النظر فى التوصيات الخاصة بالشئون القانونية وفقاً لما تقره اللائحة.

• على أن تبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

الاجتماع الاول :

• يبدأ الإجتماع الأول يوم الأثنين الموافق 28/11/2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية وفى حالة إكتمال النصاب القانونى يتم مناقشة جدول الأعمال وفى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية الى الإجتماع الآخر.

الاجتماع الآخر :

• يبدأ الإجتماع الآخر يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً ويكون الإجتماع صحيحاً بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على أن يتم الإجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة إكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً بالصالة المغطاة بالنادى.

• يطبق فى شأن صحة قرارات الجمعية العمومية ما ورد بنص المادة (44) من لائحة النظام الأساسى للنادى الأهلى.

• يجب على العضو لحضور إجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمى بالإضافة الى بطاقة عضوية النادى لعام 2021/2022 على الأقل للتوقيع بالكشوف.

• أخر موعد للسادة الأعضاء المسددين للإشتراك السنوى والإدارج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للإنعقاد بخمسة عشر يوماً .

• الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنه على الأقل حتى التاريخ المحدد لأنعقاد الجمعية العمومية .

• لا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية .

• يتعين على الأعضاء عدم التخلف عن حضور اجتماع الجمعية العمومية , ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من بند الإشتراك السنوى للعضو المخالف طبقاً للمادة (32) من اللائحة .