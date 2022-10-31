مهاجم أفريقي دولي.. فرج عامر يكشف مواصفات صفقة الأهلي الجديدة في يناير

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، جمهوره منشورا جديدا عبر موقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك.

وكتب: "الاهلي عقد العزم علي ضم أقوي مهاجم أفريقي دولي تحت السن في يناير".

وأكد فرج عامر، ان النادى الأهلى ينقصه مهاجم قناص وقوي ويكون دوليا تحت السن .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الأهلي ناقصة مهاجم رقم ٩ بشرط أن يكون هداف وقناص وقوي بيلعب بقدمية وراسه وأكيد لازم يكون تحت السن ودولي ”.





ووجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، رسالة لـ اتحاد الكرة من خلال تدوينة نشرها عبر صفحتة الرسمية بموقعالتواصل الاجتماعى " فيسبوك .

وكتب فرج عامر “ لاتحاد كرة القدم ، ارفعوا ايديكم عن الدوري العام ، كلاتينبرج حيفضحنا بكلامة عن الحكام وماينفعش يمشي، احنا كان نفسنا يكون عندنا حكام في كاس العالم ”. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03kGaanYcVMSc1GzGyAUN97BTk4yitWXuDB2RqrgoWkPnEweQ4bXU1SafA4PDASVjl&id=100044200311176