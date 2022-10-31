سر رقم 6 .. الأهلي كعبه عالي أمام الزمالك في السوبر

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، مساء الجمعة الماضية على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو نجم النادي الأهلي أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، في مباراة السوبر المصري حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات النادي الأهلي الأكثر تتويجا بين أندية الدوري الممتاز بلقب كأس السوبر المصري.

سر رقم 6

حقق النادي الأهلي لقب السوبر المصري علي حساب الزمالك للمرة رقم 6 في مواجهات قطبي الكرة المصرية مقابل خسارتين عبر ركلات الجزاء.

نجح النادي الأهلي في الخروج بالكلين شيت والشباك النظيفة في المباراة رقم 6 في تاريخ مواجهات الزمالك بالسوبر المصري .

الأهلي مع كولر

ونجح الثعلب السويسرى مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي في قياد المارد الاحمر للفوز على الزمالك واقتناص أول لقب له منذ توليه المهمة.

ولم يتعرض فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر لأي خسارة منذ التعاقد معه خلفا للمدرب البرتغالى ريكاردو سواريش.

صدى البلد يستعرض نتائج مارسيل كولر مع الأهلي



الأهلي 1-0 الاتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي 3-0 الاتحاد المنستيري التونسي لقاء العودة في دور ال 32 بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي 1-0 الإسماعيلي في الدوري المصري

الأهلي 1-0 أسوان في الدوري المصري

الأهلي 2-0 الزمالك كأس السوبر المصري

إجمالي المباريات التي خاضها النادي الأهلي تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 5، وحقق المارد الأحمر فوزا في الـ 5 بلا هزيمة أو تعادل.

وسجل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر 8 أهداف، وخرج بكائن شيت وشباك نظيفة في الخمس مباريات.

ونجح النادي الأهلي فى فك عقدة اللون الأزرق بعدما تغلب على نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري بهدفين دون رد.

صدى البلد” يستعرض مواجهات الزمالك التي خاض بها مباريات الدوري والسوبر المصري أمام الأهلي في بطولة الدوري وكأس السوبر المصري

تعادل فريق الزمالك مع النادي الأهلي سلبيا وتوج بلقب السوبر المصري موسم ٢٠١٩/٢٠ بركلات الترجيح بالطقم الأزرق.

كما تعادل فريق الزمالك مع الأهلي في الدوري الممتاز ٢-٢ فى الدور الثاني من دورى ٢٠٢١/٢٢ بالطقم الأزرق.

وفاز نادي الزمالك على الأهلي ٢-١ فى نهائى كأس مصر ٢٠٢٠/٢١ بالطقم الازرق.