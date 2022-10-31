دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج البواسير سريعا

لا يوجد أي نوع من أنواع البواسير خطير، والمضاعفات الشديدة التي تتطلب رعاية طبية نادرة، غالبًا ما يمكن تخفيف أعراضها عن طريق تجربة بعض العلاجات الطبيعية وعلاجات الرعاية الذاتية.

طرق طبيعية لعلاج البواسير

لتخفيف الحكة والتهيج، املأ حوضًا بثلاث إلى أربع بوصات من الماء الدافئ (وليس الساخن) واجلس فيه مع ثني ركبتيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، جفف نفسك برفق بمنشفة ، لكن لا تفرك المنطقة.

تناول مكملات الألياف، تقوم هذه الأشياء بسحب الماء إلى البراز وتجعله أسهل في المرور، ما يساعد على تقليل نزيف البواسير والالتهابات، يعد مكمل ألياف قشور السيليوم ، مثل Metamucil أو الإصدار العام ، خيارًا جيدًا.

إذا تسبب سيلليوم في الغازات أو الانتفاخ، حاول تناول مكمل يحتوي على دكسترين القمح (Benefiber) أو ميثيل السلولوز (Citrucel).

تخفيف الانزعاج، ضع المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والتي تعمل على تقليص الأنسجة الملتهبة وتخفيف الحكة، جرب الكريمات المهدئة التي تحتوي على ليدوكائين أو هيدروكورتيزون أو فينيليفرين.