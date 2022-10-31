خالد عباس: 80 مليار جنيه قيمة الإنفاق على مرافق العاصمة الإدارية .. فيديو

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن كافة الخدمات والمرافق متوفرة في العاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نستخدم الفايبر في كل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار: "العاصمة الإدارية الجديدة ستدار من خلال مركز تحكم"، موضحا: "إدارة العاصمة هو التحدي الأكبر لنا، ونتشارك مع شركات أجنبية من أجل إدارة إدارة بشكل على أعلى ممتاز".

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية،: "80 مليار جنيه قيمة ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة على الأقل".

ولفت المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية،: "300 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة".