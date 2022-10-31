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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الحديث عن إيقاف شيكابالا سيناريو بايخ

صدى البلد

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن العقوبة المحتملة على محمود عبد الرازق شيكابالا بعد أحداث مباراة السوبر٫


وأوضح شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "شيكابالا لن يتم ايقافه في بطولة الدوري حال تم توقيع عقوبة بالإيقاف على اللاعب، لأن عقوبات السوبر تنطبق على السوبر فقط، وهذا جديد على مسابقات اتحاد الكرة والسبب فيه أن البطولات حاليا موزعة تنظيميا على الاتحاد والرابطة".


وواصل شبانة: "الحديث عن إيقاف شيكابالا سيناريو بايخ، اللاعب لن يتم إيقافه لأن الحكم لم يدن اللاعب في تقريره".


وأكمل: "جماهير الأهلي تريد ايقاف شيكابالا بأي شكل، لكن اللاعب لم يرتكب مخالفة تستوجب الإيقاف، وواقعة شيكابالا وحسين الشحات لم تدون في تقرير الحكم ومراقب المباراة".


وأتم تصريحاته: "ياريت نقفل موضوع شيكابالا، المسابقات الآن عقوباتها منفصلة، ولن يتم إيقاف اللاعب في الدوري أو الكأس".


 

 

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