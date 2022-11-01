للعاملين في البترول.. كيف تحصل على قرض نصف مليون جنيه بدون ضامن؟

تسعي البنوك البالغ عددها داخل مصر 38 بنكا إلى العمل المكثف على جذب الشرائح الجديدة من العملاء علي مختلف أعمارهم وقدراتهم والفئات سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ضمن جهود البنك المركزي المصري لنشر الثقافة والتوعية المصرفية، حيث يعمل الجهاز المصرفي لمساعدة العملاء علي دخول الأموال للقنوات الشرعية الممثلة في البنوك وشركات التمويل التابعة لإعادة ضخها في السوق بما يساعد علي توفير المزيد من فرص العمل ويدفع الإنتاج القومي.

وتقوم البنوك بالتوازي مع توجه البنوك لإطلاق برامج ومنتجات مبتكرة تتوافق مع احتياجات العملاء بالتوازي مع تعليمات البنك المركزي المصري بتمكين الفئات المهمشة والشرائح الاجتماعية الجديدة للاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة.

وخلال الفترات السابقة يتحرك البنك المركزي المصري بشأن توسيع دائرة استفادة المواطنين والعملاء علي مختلف الشرائح الاجتماعية؛ تضمن تطبيق الشمول المالي لتيسير لإجراءات دخول عملاء جديدة، باعتباره أحد توجيهات القيادة السياسية وما تضمنته اجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات، حيث تقوم البنوك بتقديم خدماتها للعملاء سواء في استثمار مدخراتهم في شهادات الإيداع أو الودائع أو حسابات التوفير المختلفة، بالإضافة لتقديم التمويل الملائم للراغبين.

ويقدم أحد البنوك الحكومية خدمة الحصول علي تمويل لـ العاملين بشركات قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات التابعة لـ الهيئة العامة للبترول بدون ضامن



قيمة التمويل

يصل مبلغ التمويل لنصف مليون جنيه بمدة سداد تصل إلى 4 سنوات وبعائد فائدة ميسر.

شروط الحصول على القرض

صورة بطاقة رقم قومي سارية

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض علي تاريخها 3 شهور بحد اقصي و بقيمة 25 جنيها بحد ادني

كشف حساب بنكي

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.



مزايا القرض

اعفاء من الرسوم الإدارية

تأمين علي الحياة وضد الوفاة في فترة الحصول علي القرض.