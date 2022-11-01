هش وخفيف.. طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة مبتكرة لعمل بسكويت اليانسون المقرمش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق البسكويت.



مقادير عمل البسكويت المقرمش

3 ملاعق صغيرة يانسون مطحون

3 أكواب دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة صغيرة ملح

1 كوب سكر ناعم

1 كوب زيت

3 بيضة

ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة





طريقة عمل البسكويت المقرمش



نضع البيض والسكر والفانليا فى وعاء ونقوم بمزجه جيد بالمضرب ثم نضيف كوب الزيت ونضرب مره اخرى بالمضرب

نضع الدقيق فى وعاء ونضع عليه البيكنج بودر ونضع عليه اليانسون ونقلب جيد جدا ونضيف عليه خليط البيض والزيت مرة اخرى ونقوم بتقليب الخليط بالمضرب اليدوي حتى يمتزج ببعضه جيدا ويصبح قوامه متماسك قليلا يشبه خليط الكيك ولكن اتقل

نضعه فى صينية مربعة او مستطيلة مدهونة زيت في الفرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة لمدة ٤٠ دقيقة أو حتي ينضج

يترك البسكويت ليبرد قليلا ثم نقوم بتقطيعه مثل تقطيع القراقيش مستطيلات بنفس الحجم ونضعه مرة اخرى فى الفرن لمدة ١٥ الي ٢٠ دقيقة في درجة حرارة ١٥٠ درجة حتى يصبح لونه دهبى ويتحمص على الناحيتين ويقدم مع الشاى وبالهنا.