مغني راب أمريكي يثير الجدل بسبب تناوله المخدرات في حفل الهالوين| شاهد

أثار مغني راب الجدل خلال الساعات الماضية بعد نشر فيديو له أثناء تناوله المخدرات برفقة خطيبته وهي ممثلة أيضا، ضمن احتفالهما بالهالوين على طريقتهما الخاصة.

واجه الرابر الأمريكي ماشين جن كيلي وميجان فوكس موجة غضب عارمة ورد فعل عنيف بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه يتناول مسحوقا يعتقد أنه مادة مخدرة كانت موضوعة على صدر خطيبته.

ارتدي ماشين جن كيلي وخطيبته ميجان فوكس ملابس على طريقة التسعينات، على طريقة الموديل الشهيرة باميلا أندرسون وطليقها الموسيقار تومي لي.

شارك ماشين جن كيلي مع متابعيه عبر تطبيق انستجرام صور وفيديوهات من احتفاله مع الممثلة الشهيرة ميجان فوكس بعطلة الهالوين، ولكن إحدى هذه الفيديوهات أظهر تناوله مسحوقا أبيض مستخدما عملة دولار ورقية وهي طريقة معروفة لتناول المخدرات.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بأنه يروج لتعاطي المخدرات، ويضرب مثالا سيئا للجماهير الأصغر سنا.

واعتاد الثنائي الشهير إثارة الجدل بإطلالاتهما على السجادة الحمراء لاحتفالات ومناسبات مختلفة، أو بتصرفاتهما سويا وما يشاركان به متابعيهما على السوشيال ميديا.

ماشين جن كيلي وميجان فوكس

تقدم الرابر الأمريكي ماشين جن كيلي لخطبة الممثلة والموديل الشهير ميجان فوكس، بعد حوالي عامين من الارتباط والظهور العلني والتقاط الصور المثيرة سويا أمام كاميرات الصحافة والإعلام.

وأعلنت ميجان فوكس التي تبلغ من العمر 35 عاما في يناير الماضي عبر حسابها على تطبيق انستجرام، خبر خطبتها، ونشرت صورة للطريقة الرومانسية التي تقدم بها ماشين جن للارتباط الرسمي منها.