نوع من الخمول.. حمد إبراهيم: تصريحات فيريرا وراء هزيمة الزمالك في السوبر

يرى حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري البورسعيدي أن جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك شتت لاعبي فريقه قبل السوبر ضد الأهلي.



وقال حمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تركيز الأهلي الشديد قبل مواجهة السوبر هو الذي ساهم في التتويج باللقب على حساب الزمالك".



أضاف: "فيريرا شتت لاعبي الزمالك بتصريحاته قبل المباراة، من خلال الحديث عن التتويج بالدوري والكأس هذا خلق نوع من الخمول في فكرة خلق الدوافع" .



وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي قال: "هناك تنظيم للفريق تحت قيادته عكس المدربين السابقين، كولر مدرب جيد وهذا واضح من خلال شخصيته التي طغت على لاعبي الأهلي، خاصة في هدوئه وقراءته للمباريات"