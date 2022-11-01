شركة BeyonCa  الصينية الناشئة تكشف عن سيارة Optus 1

كشفت شركة BeyonCa الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية عن سيارتها الأولى وباكورة إنتاجها Optus 1 التي تنتمي لفئة الـ GT.

وفقا لأوتو كار المتخصص في أخبار السيارات، من المقرر أن تدخل أوبتس 1 الصالون الكهربائية الجديدة حيز الإنتاج التجاري بحلول عام 2024 ، وقد تم تصميمها لتنافس السيارات الكهربائية الفاخرة من أمثال بورشه تايكان، ويقول Su Weiming الرئيس التنفيذي لشركة BeyonCa أن سيارة أبتس 1 ستبدأ من سعر في حدود المليون يوان صيني (118000 جنيه إسترليني) داخل الأسواق الصينية.

يُزعم أن السيارة الاختبارية التي أزاحت عنها الستار شركة BeyonCa تشبه إلى حد كبير نسخة الإنتاج التجاري القادمة من Optus 1 ولن يكون بينهما فروق واضحة، وهي النسخة التي من المقرر الكشف عنها في معرض شنغهاي للسيارات 2023.

تشمل عناصر التصميم الرئيسية في أوبتس 1 شبكة هوتئية أمامية على شكل سهم مع وجود شعار BeyonCa مدمج بالإضافة إلى مصابيح أمامية LED نحيفة وسبليتر بارز في المقدمة.

من الناحية الشكلية ولغة التصميم المتبعة، نجد أن Optus 1 بغطاء محرك قصير نسبيا عن المعتاد، وأماكن واسعة كبيرة للعجلات ، وعتبات جانبية كتينة وعريضة، وخطوط نوافذ مائلة بتدرج، وخط سقف منحني ونهاية خلفية شكل ذيل قارب، مع الجزء العلوي من صندوق السيارة الذي سبويلر متكاملًا، وهي سيارة ذات مظهر عضلي قوي، مع سطح يبدو سلسًا في الغالب في حركة تهدف إلى تحسين الكفاءة الديناميكية الهوائية.

يبلغ طول أوبتس 1 ما يصل إلى 5200 مم ، تؤكد BeyonCa أن السيارة لديها أيضًا قاعدة عجلات 3000 مم.

يقول المدير التنفيذي لشركة BeyonCa إن نسخة الإنتاج القادمة من الصالون الكهربائية ستعمل ببطارية تصل سعتها إلى 130 كيلو وات في الساعة. يعتمد على معمارية كهربائية 800 فولت مع شحن يصل إلى 350 كيلو وات كما أنها تحتوي على بطاريات ببنية CTP و CTC لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول نظام الدفع ومدى السير من قبل BeyonCa.

من بين الميزات التي يتم تطويرها حاليا لتضمينها في Optus 1 أجهزة استشعار يمكنها مراقبة الحالة الصحية للركاب والسائق من خلال قياس ضغط دم السائق وأجهزة الإنذار للتنبيه في الحالات الطبية الطارئة.

يقول المدير التنفيذي "سو" إنه تم تطوير برنامج سيمكن أوبتس 1 الصالون الجديد من التدخل تلقائيًا عن طريق التباطؤ أو التوقف في حارة الطوارئ عند اكتشاف حالة طبية طارئة.